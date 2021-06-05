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Son dakika spor haberi: 'mız şampiyonu oldu

Son dakika spor haberleri... 'mız, finalde 'yı mağlup ederek makaralı yay kategorisinde şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:17 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:18
Son dakika spor haberi: Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu oldu

'da düzenlenen Okçuluk Şampiyonası'nda , ve 'tan oluşan 'mız, finalde 'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

1/8 eleme turunda ile eşleşen milliler 233-231 galip gelerek, çeyrek finalde ile eşleşti. İtalya'yı 238-232 yenen takımımız, yarı finalde 'yı da 236-229 mağlup ederek altın madalya atışlarında Fransa'ya karşı mücadele etmeye hak kazandı. Altın madalya atışlarını 225/219 skorla tamamlayan ay-yıldızlı ekip altın madalyanın sahibi oldu.

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