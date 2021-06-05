Son dakika spor haberi: Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yakup Yıldız, Evren Çağıran ve Furkan Oruç'tan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'mız, finalde Fransa'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

1/8 eleme turunda Portekiz ile eşleşen milliler 233-231 galip gelerek, çeyrek finalde İtalya ile eşleşti. İtalya'yı 238-232 yenen takımımız, yarı finalde İspanya'yı da 236-229 mağlup ederek altın madalya atışlarında Fransa'ya karşı mücadele etmeye hak kazandı. Altın madalya atışlarını 225/219 skorla tamamlayan ay-yıldızlı ekip altın madalyanın sahibi oldu.