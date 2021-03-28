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Milli eskrimci 'da 8. oldu

Milli sporcu tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki en iyi derecesini elde etti. Karamete 'da 8. oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:25
Milli eskrimci İrem Karamete Katar'da 8. oldu

Milli eskrimci , 'ın başkenti 'da düzenlenen 'de 8'inciliği elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başarılı karşılaşmalar sonucu adını çeyrek finale yazdıran İrem, organizasyonda elde ettiği 8'incilikle tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki "en iyi Grand Prix derecesini" aldı.

Dünyanın 50 ülkesinden 300 sporcuyu ağırlayan Grand Prix'de eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükselen İrem, Fransız ve 'yu 15-12, Rus rakibi 'yı 15-10'luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karamete, bu turda eşleştiği rakibi Qingyuan Chen'e 15-7 yenilerek organizasyonda 8. oldu.

Organizasyonu milli flöreciler 80'inci, ise 112. sırada bitirdi.

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