Dilara Narin’e gecikmeli altın
Arjantin'de düzenlenen 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda artı 63 kiloda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin'e süper haber...
Arjantin'de düzenlenen 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda artı 63 kiloda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin'e süper haber... Bu kategoride zirveye çıkan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'ın doping kullandığının ortaya çıkmasıyla Dilara, altın madalyanın sahibi oldu. Dilara'nın altın madalyası düzenlenecek törenle kendisine sunulacak.
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- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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