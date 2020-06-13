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13 Haziran 2020, Cumartesi
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’e gecikmeli altın

Dilara Narin’e gecikmeli altın

Arjantin'de düzenlenen 'nda artı 63 kiloda kazanan milli halterci 'e süper haber...

Arjantin'de düzenlenen 'nda artı 63 kiloda kazanan milli halterci 'e süper haber... Bu kategoride zirveye çıkan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'ın doping kullandığının ortaya çıkmasıyla Dilara, altın madalyanın sahibi oldu. Dilara'nın altın madalyası düzenlenecek törenle kendisine sunulacak.

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  1. 13.6.2020
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