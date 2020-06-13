Dilara Narin’e gecikmeli altın

Arjantin'de düzenlenen 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda artı 63 kiloda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin'e süper haber... Bu kategoride zirveye çıkan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'ın doping kullandığının ortaya çıkmasıyla Dilara, altın madalyanın sahibi oldu. Dilara'nın altın madalyası düzenlenecek törenle kendisine sunulacak.



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Milli Takımlar Ana Sponsoru DenizBank, ertelenen Avrupa Şampiyonası için Milli Takımımıza verdiği desteği, 12 Haziran'da yayına giren özel bir reklam çalışmasıyla ekranlara taşıdı. DenizBank, 3 yıl sürecek bir iş birliğine imza attı.