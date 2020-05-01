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01 Mayıs 2020, Cuma
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Efsane Formula 1 pilotu Senna unutulmadı

Efsane Formula 1 pilotu Senna unutulmadı

Son dakika haberleri... Formula 1 tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan ve 1994'te 'sinde bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Brezilyalı , ölümünün 26. yıl dönümünde de unutulmadı.

Formula 1'in hesabından yapılan paylaşımda, "Efsanesi sonsuza dek yaşayacak. Bugün 'yı hatırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Senna'nın pilotluğunu yaptığı Williams takımı ise sosyal medya hesabından, "Aramızdan zamansızca ayrılışından 26 sene sonra, harika Ayrton Senna'yı hatırlıyoruz." paylaşımında bulundu.

Honda, McLaren ve Ferrari gibi Formula 1 takımları da 34 yaşında hayatını kaybeden Senna'yı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla andı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Senna, 1 Mayıs 1994'te 'sinde düzenlenen yarışta ilk sıradayken beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti.

  1. 01.05.2020
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