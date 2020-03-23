İşte Bakan Fahrettin Koca'nın bahsettiği corona virüsüne karşı etkili ilaç: Favipiravir

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, corona virüsü gündemiyle alakalı son durumu yapılan basın toplantısıyla açıkladı.

Virüsün tedavisi için Çin'den ilaç getirildini açıklayan Koca, "Yoğun bakım hastalarında 11-12 günden 4 güne düşürdüğünü bildiğimiz ilacı da Çin'den getirdik. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen Çin'den getirebildik. Çin'de kullanılan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları bilgisi var. Yoğun bakımda kullanılan hastalarda 11 günden 4 güne iyileşme gösterdiği söyleniyor. Bu sabah itibariyle o ilaçları da Çin'den getirdik. Çin Büyükelçiliği ile görüştüm, bundan sonra bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için gayret içerisinde olacaklar. Çin Hükümeti ile sürekli görüşüyoruz. Çin'den bilim insanları ile Skype ve Zoom üzerinden görüşeceğiz, bunun için prensipte anlaştık. Sabah gelen ilaçların yoğun bakımda ilaçlara kullanımına başlandı. Bu ilaçların ne kadar etkili olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE ÇİN'DE KULLANILAN İLAÇ: FAVIPIRAVIR

Çin'de gerçekleştirilen klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin'in CGTN kanalında yer alan habere göre; Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.

Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi. Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.

Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.

Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.

Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.

Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti. Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." demişti.