Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol müsabakaları 1 Nisan'a kadar durduruldu
Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol liglerinde müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının 1 Nisan'a kadar oynanmayacağı belirtildi.
Ayrıca, 1-5 Nisan'da Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig play-off müsabakalarının da askıya alındığı aktarıldı.
Öte yandan, 1 Nisan sonrasında oynanması planlanan lig müsabakalarıyla ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı kaydedildi.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol müsabakaları 1 Nisan'a kadar durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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