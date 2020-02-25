Erzincanlı sporcular Avusturya'da gümüş madalya kazandı! - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Erzincanlı sporcular 'da kazandı!

Erzincanlı sporcular Avusturya'da gümüş madalya kazandı!

'da düzenlenen turnuvasında Milli sporcular ikinci oldu. ve kazandı.

'nın Viyana şehrinde düzenlenen turnuvasında ikinci olan ve kazandı.

19-22 Şubat 2020 tarihleri arasından Avusturya'nın Viyana kentinde yapılan Austrian Open 2020 İnternational Challenge turnuvalarında Türk Milli takımını temsil eden olimpiyat kotası içindeki Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalya almaya hak kazandı. 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen turnuvada Danimarka Hindistan ve Kanadalı rakiplerini yenerek finale yükselmeyi başaran Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin final maçında Japon rakiplerine yenilerek ikinci oldu. Gümüş madalya almaya hak kazanan Milli sporcular olimpiyatlar için önemli bir puan kazanmış oldu.
Turnuva ile ilgili açıklama yapan Antrenör Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, "Milli sporcularımız Avusturya'da badminton branşında dünyanın en iyi ülkelerinin katıldığı bir turnuva da final oynayıp ikinci olmaları bizi gururlandırdı. Hedefimiz inşallah bu tür başarılarının devamının gelmesidir" diye konuştu.

  1. 25.02.2020
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