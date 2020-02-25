Bakan gelecekten umutlu

Türkiye'nin dört bir yanını gezen ve çalışmalarda bulunan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Amasya'daydı. Tesislerde incelemeler yapan Kasapoğlu, "Tıpkı geçmişte olduğu gibi yatırımlara devam edeceğiz. Amasya'dan yarının şampiyonlarını ülkemizi, milletimizi gururlandıracak sporcularımızı yetiştireceğiz. Köyleriyle, beldeleriyle, ilçeleriyle, merkeziyle Amasya'nın her karış toprağının sporla, gençlikle ilgili yatırımlarını çok daha yukarı taşımanın sevinci içerisindeyiz, gayreti içerisindeyiz" sözlerini sarfetti.