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25 Şubat 2020, Salı
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Bakan gelecekten umutlu

Bakan gelecekten umutlu

’nun dünkü durağı ’ydı. , “Yarının şampiyonları buralardan çıkacak” dedi.

'nin dört bir yanını gezen ve çalışmalarda bulunan , dün 'daydı. Tesislerde incelemeler yapan Kasapoğlu, "Tıpkı geçmişte olduğu gibi yatırımlara devam edeceğiz. Amasya'dan yarının şampiyonlarını ülkemizi, milletimizi gururlandıracak sporcularımızı yetiştireceğiz. Köyleriyle, beldeleriyle, ilçeleriyle, merkeziyle Amasya'nın her karış toprağının sporla, gençlikle ilgili yatırımlarını çok daha yukarı taşımanın sevinci içerisindeyiz, gayreti içerisindeyiz" sözlerini sarfetti.

  1. 25.2.2020
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