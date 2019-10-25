İrem Yaman: Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasındaki seçme müsabakasını İrem Yaman, 'altın vuruş' ile kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun organize ettiği İrem Yaman-Hatice Kübra İlgün seçme müsabakasını 'altın vuruş' ile kazanan Yaman, “Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum” dedi.
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
İrem Yaman: Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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