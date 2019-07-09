Erdoğan: İşimizin başındayız

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan 'Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı' öncesi Okçular Vakfı'nda istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda basın mensuplarının Okçular Vakfı'nın kapatılma iddialarıyla ilgili sorusuna Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 'Öyle bir şey yok' yanıtını verdi. Erdoğan, "Gittiğimiz yerlerde aynı zamanda Türk kültürünün elçisi olarak hareket ettik. İşin içinde olduğum için muhtemelen, bu işlere iftiralar attıklarını biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi.