Erdoğan: İşimizin başındayız
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan 'Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı' öncesi Okçular Vakfı'nda istişare toplantısı yapıldı.
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan 'Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı' öncesi Okçular Vakfı'nda istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda basın mensuplarının Okçular Vakfı'nın kapatılma iddialarıyla ilgili sorusuna Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 'Öyle bir şey yok' yanıtını verdi. Erdoğan, "Gittiğimiz yerlerde aynı zamanda Türk kültürünün elçisi olarak hareket ettik. İşin içinde olduğum için muhtemelen, bu işlere iftiralar attıklarını biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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