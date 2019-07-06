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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'dan altın madalya

Evren Çağıran'dan altın madalya

Almanya'da düzenlenen Okçuluk 4. ayak yarışmalarında milli sporcu , makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu , başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonun makaralı yay kategorisi finalinde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı.

Evren Çağıran, 145-145 biten karşılaşmada, beraberlik atışı sonrasında rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, yarın sona erecek.

  1. 06.07.2019
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