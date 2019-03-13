Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası
13 Mart 2019, Çarşamba
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Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası

tarafından 'da düzenlenen sona erdi.

Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya üniversitelerin kız ve erkek takımlarından 125 sporcu katıldı.

Şampiyonada, hem erkeklerde hem de kızlarda birinci, ikinci, de üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Denetleme Kurulu Üyesi Battal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de hokeyin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Şenlik havasında güzel bir şampiyona geçirdik. Katılım iyiydi. Çocuklar çok centilmence mücadele etti. Güzel, kazasız belasız, hiç ceza işlemi yapılmayan bir şampiyona yaşadık. Öğrencilerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 13.03.2019
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