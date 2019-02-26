Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası başladı
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.
İlkadım Okçuluk Salonu'nda 2 Mart'ta kadar sürecek şampiyonaya 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor.
Samsun Valisi Osman Kaymak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında gerçekleştirilen şampiyonada, sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Samsun'un Avrupa ve dünya okçuluğunda başarısı hızla artan şehir olduğunu dile getiren Kaymak, "Samsun, ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcular yetiştiren güzel bir şehrimizdir." diye konuştu.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ise şampiyonaya 8 kategoride 24 sporcuyla katıldıklarını söyledi.
Topaloğlu, şampiyona sayesinde 2017 yılında hizmete açılan Samsun'daki okçuluk salonunu tüm Avrupa'ya tanıtma imkanı bulacaklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Çakıroğlu, şampiyonayı başlattı.
- 26.02.2019
-
Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
-
Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
Toplam 1
Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
-
Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.