Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası başladı
26 Şubat 2019, Salı
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başladı

Dünya tarafından düzenlenen ve 'un ev sahipliği yaptığı 2019 , gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda 2 Mart'ta kadar sürecek şampiyonaya 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor.

Valisi Osman Kaymak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında gerçekleştirilen şampiyonada, sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Samsun'un Avrupa ve dünya okçuluğunda başarısı hızla artan şehir olduğunu dile getiren Kaymak, "Samsun, ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcular yetiştiren güzel bir şehrimizdir." diye konuştu.

Türkiye Başkanı ise şampiyonaya 8 kategoride 24 sporcuyla katıldıklarını söyledi.

Topaloğlu, şampiyona sayesinde 2017 yılında hizmete açılan Samsun'daki okçuluk salonunu tüm Avrupa'ya tanıtma imkanı bulacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı , şampiyonayı başlattı.

  1. 26.02.2019
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