Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası
24 Ocak 2019, Perşembe
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Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu , erkekler kısa programda 28'inci olarak şampiyonaya veda etti.

Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu , erkekler kısa programda 28'inci olarak elendi.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda, erkekler kısa programda piste çıkan Demirboğa, 56,95 puanla 28'incilik elde etti.

Bu derecesiyle serbest programda yarışmaya hak kazanamayan milli sporcu, şampiyonaya veda etti.

  1. 24.1.2019 19:25
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