Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası
Milli sporcu Burak Demirboğa, erkekler kısa programda 28'inci olarak şampiyonaya veda etti.
Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Burak Demirboğa, erkekler kısa programda 28'inci olarak elendi.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda, erkekler kısa programda piste çıkan Demirboğa, 56,95 puanla 28'incilik elde etti.
Bu derecesiyle serbest programda yarışmaya hak kazanamayan milli sporcu, şampiyonaya veda etti.
- 24.1.2019 19:25
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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