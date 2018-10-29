Aqua Rugby Warriors galibiyet ile başladı
Türkiye 13'lü Ragbi Ligi ekiplerinden Aqua Rugby Warriors, İzmir Rebels Rugby'i 50-16 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
"BORÇ PARAYLA DEPLASMANA GİTTİLER"
Karşılaşma sonunda Aqua Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Okan Kale açıklamalarda bulunan Kale, "Karşılaşmayı galibiyetle tamamlamak bizim için çok önemliydi. Çünkü çok zor şartlar altında buraya geldik. Cumartesi saat 18.00'da oynanacak maça gidebilmek için aracımızı Cuma günü 22.00'da ayarlayabildik. Haftalardır hazırlandığımız karşılaşmaya az kalsın gidemiyorduk. Ne yazık ki Eskişehirli iş adamları ve siyasilerden destek göremiyoruz. Borç parayla deplasmana gittik şu an ise kara kara bu parayı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Şehrimizin tanıtımı, gençlerin sporla tanışması ve hayata kazandırılması için emek veriyor ama ne yazık ki hiç kimseden bir destek göremiyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Eskişehir'de hem kadın hem de erkek takımımızın maçı var. Peş peşe oynanacak olan bu maçlarda nasıl sahaya çıkacağımızı düşünüyoruz. Çünkü kadın ve erkek takımımız aynı formaları giyerek maça çıkıyor. Sporun bu kadar önemli olduğu ülkemiz ve şehrimizde artık destek görmek istiyoruz. Tek amacı spor yapmak olan gençlerimiz ancak şehrimizin siyasileri ve iş adamlarının desteği ile bu yolda devam edebilecek" dedi.
- 29.10.2018 10:31
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