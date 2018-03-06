Albayrak, federasyon başkanlığına seçildikten sonra açıklamalarda bulundu. Dokuz yıldır buz hokeyi camiasının içinde yer aldığını, son 3,5 yılda da federasyonda asbaşkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatan Albayrak, "Buz Hokeyi Federasyonu, bugüne kadarki en büyük ivmeyi Bülent Akay başkanlığında yakaladı. Sayın Akay'ın branşımıza katkısı üst düzeyde oldu. Kendisinin de dediği gibi bu bir bayrak yarışı. Bülent başkan, ilk günden beri görevi genç bir arkadaşa bırakacağını söylemişti." diye konuştu.

4. Olağan Seçimli Genel Kurul'da kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Albayrak, "Yeni yönetim kurulumuzun yaş ortalaması 34. Ben de 30 yaşında ve tüm yönetim kurulu üyelerine ağabey diyen bir başkanım. Genç ekibimizin enerjisi, buz hokeyine yansısın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENTLERİMİZ BURAM BURAM BUZ HOKEYİ KOKMALI"

Halit Albayrak, Türk insanına en fazla hitap eden branşın buz hokeyi olduğuna inandığını dile getirerek, tüm illerde buz hokeyinin oynanması gerektiğini söyledi.

"Buz hokeyinde illa başarılı olmak için İskandinav ülkesi olmaya ihtiyacımız yok." diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Kentlerimiz buram buram buz hokeyi kokmalı. Tüm illerimizde branşımız yapılsın istiyoruz. Şu anda Erzurum, Kocaeli, İzmir, İstanbul ve Ankara başı çeken illerimiz. Ülkemizin her noktasında buz hokeyini en iyi şekilde yapabilecek durumdayız. Branşımızı, kamunun gündemine sokmamız gerekiyor. Zeytinburnu Buz Hokeyi Kulübü'nün başkanlığını yaptığım için belediyelere hakimim. Tüm belediyeler, aslında halka hizmet noktasında spora yatırım yapıyor ancak öncelikleri futbol ve basketbol. Bunu anlayışla karşılıyorum, doğaldır ama biz onların gündemine girmeliyiz. Biz varız dersek, onlar da bizi kabullenir."

"TEK DERDİM BUZ HOKEYİNİN GELİŞMESİ"

Albayrak, federasyonun diğer ülkelerle uzun zamandır sürdürdüğü ikili çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini vurgulayarak, "Tüm ülkelerle ikili ilişkilerimiz en üst seviyede. Bu ilişkilerin bize daha faydalı olabilmesi adına birçok yeni proje üreteceğiz." şeklinde görüş belirti.

Rusya ve Belarus ile ortak çalışmalar yaptıklarına değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Milli takımlar düzeyinde de Finlandiya federasyonu ile çalışmalarımız olacak. Tekerlekli paten hokeyi (inline hokey) kategorisinde İran ile ikili kamplarımız oldu. Tek derdim buz hokeyinin gelişmesi. Federasyonumuzun her geçen gün üzerine koyarak devam etmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için gerekli altyapıya da sahibiz. Gelecek, buz hokeyi için güzel günler vadediyor."