Mehmetçikler için – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Mehmetçikler için

    Mehmetçikler için

    Avrupa Eskrim Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ, “Altın madalyamı Afrin’deki mehmetçiklerimize armağan ediyorum” ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde kazanan ilk kadın sporcu olan Deniz Selin Ünlüdağ, askerlerimizi unutmadı. 'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Deniz, "Madalyamı Afrin'deki mehmetçiklerimize armağan ediyorum. 'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da bayrağımızı göndere çekmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Kadınlarda bu başarıya ulaşan ilk Türk olduğu için mutlu olduğunu da söyleyen genç sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

    BAKANLIĞA TEŞEKKÜR
    "Gerçekten inanılmaz bir duygu. Sakatlıktan sonra tedavimi olurken bile elimden geldiğince çalışmalarıma devam ettim. Beni her zaman destekleyen ve dualarını esirgemeyen aileme, antrenörlerime, Eskrim Federasyonu'na ve Spor Bakanlığı'na çok ederim.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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