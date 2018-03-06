Mehmetçikler için
Avrupa Eskrim Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ, “Altın madalyamı Afrin’deki mehmetçiklerimize armağan ediyorum” ifadesini kullandı.
BAKANLIĞA TEŞEKKÜR
"Gerçekten inanılmaz bir duygu. Sakatlıktan sonra tedavimi olurken bile elimden geldiğince çalışmalarıma devam ettim. Beni her zaman destekleyen ve dualarını esirgemeyen aileme, antrenörlerime, Eskrim Federasyonu'na ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ederim.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:30
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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