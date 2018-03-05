ABD'nin Yankton kentinde Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Salon Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde yarışan Yeşim Bostan, Rus sporcu Natalia Avdeeva karşısında final atışlarından 145-141 mağlup ayrılarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı. Yeşim Bostan, yaptığı açıklamada, 2017 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğini ve iyi dereceler elde ettiğini söyledi.

Yeşim, 2017 yılında son olarak Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda makaralı yayda ikinci olduğunu hatırlattı.

"AVRUPA'DA TAM PUAN ATAN İLK BAYAN OLDUM"

2018 yılının da güzel başladığını vurgulayan Yeşim, "ABD Yankton'da yapılan Dünya Salon Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde yine ikincilik elde ettim. Başarımı devam ettirebilmek ve istikrarlı bir şekilde ilerleyebilmek benim için mutluluk verici. 2018 yılının ilk yarışı olan Dünya Salon Şampiyonası'nda elimden geleni yaptım ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek ülkeme gümüş madalya kazandırdım." diye konuştu.

Bu yarışların kendisi için ayrı bir önemi olduğunu anlatan Yeşim, şöyle konuştu:

"Eleme turlarında çeyrek finalde 15 okta 150 tam puan atarak Avrupa rekorunu kırdım. Avrupa'da tam puan atan ilk bayan oldum. Rekora ismimi ilk ben yazdırdım ve bundan sonra bu rekorda her zaman benim ismim yazacak. Ülkemin adını ve ismimi sonsuza kadar sürecek olan bir rekora yazdırdığım için çok mutluyum. Güzel başlayan 2018 sezonunun güzel devam etmesini umuyorum. Çalışmalarıma hiç ara vermeden devam ediyorum."

2018 yılında bundan sonraki dönemde açık hava yarışları yapılacağına işaret eden Yeşim, "Bu yıl içerisinde okçulukta 4 ayak dünya kupası ve bu ayaklardan topladığımız puanlara göre dünya kupası final yarışmalarımız olacak. Bu yarışlar, dünya sıralamasındaki yerimi ilerletmem, daha iyi yerlere çıkmam için bana puan verecek olan yarışmalar. Dünya kupası ayakları Çin'de başlayıp Almanya'da sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Yeşim, kupanın bir ayağının da Antalya'da yapılacağını aktardı.

"BÜTÜN YARIŞLARDA AY-YILDIZLI FORMAYLA ÜLKEMİ TEMSİL EDİYORUM"

Bu senenin hedef yarışmasının 2 yılda bir düzenlenen Avrupa Şampiyonası olduğunu ifade eden Yeşim, şunları söyledi:

"Senenin en önemli yarışmasının bu olduğunu söyleyebilirim. Benim için bütün yarışmalar önemli. Bütün yarışlarda ben ay-yıldızlı formayla ülkemi temsil ediyorum. Bu nedenle önem sırasına bakmaksızın her yarışmada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Çok sayıda derecesinin bulunduğunu vurgulayan Yeşim, bundan sonraki süreçte de başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.