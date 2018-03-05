Deniz Selin tarihe geçti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    tarihe geçti

    Deniz Selin tarihe geçti

    Ünlüdağ, Yıldızlar ve 'nda Avrupa şampiyonluğunu elde ederek 95 yıllık eskrim tarihinde kadınlarda bu başarıyı elde eden ilk eskrimci oldu.

    Ünlüdağ, Yıldızlar ve 'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

    'nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin, 95 yıllık eskrimin tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

    Avrupa'dan 56 sporcusunun katıldığı şampiyonada eleme maçlarından 9. sırada çıkmayı başaran Deniz, son 64'e maç yapmadan kaldı.

    Deniz Selin, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella'yı 15-7 yenerek son 16'ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia Jakob'u 15-12 yenen milli sporcu, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy'yi 15-9 mağlup etti ve yarı finalde Darya Drozd'nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek finale yükselen Deniz Selin, Bulgar Yoana İlieva'yı 15-11 yenerek, kürsünün ilk basamağına çıktı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:24
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