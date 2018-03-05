Deniz Selin tarihe geçti
Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğunu elde ederek 95 yıllık eskrim tarihinde kadınlarda bu başarıyı elde eden ilk eskrimci oldu.
Milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.
Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.
Avrupa'dan 56 sporcusunun katıldığı şampiyonada eleme maçlarından 9. sırada çıkmayı başaran Deniz, son 64'e maç yapmadan kaldı.
Deniz Selin, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella'yı 15-7 yenerek son 16'ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia Jakob'u 15-12 yenen milli sporcu, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy'yi 15-9 mağlup etti ve yarı finalde Darya Drozd'nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek finale yükselen Deniz Selin, Bulgar Yoana İlieva'yı 15-11 yenerek, kürsünün ilk basamağına çıktı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:24
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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