Bakan Bak'tan milli eskrimciye tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ’ı tebrik etti
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyon olan Deniz Selin Ünlüdağ'ı bu tarihi başarısından dolayı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Eskrimde son dönemde elde edilen böylesi başarıların gelecekte alınacak madalyaların habercisi olacağına inanıyorum. Genç sporcumuzu yetiştiren bu günlere getiren ailesini ve antrenörlerini de tebrik ediyorum."
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:54
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