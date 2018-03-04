Bakan Bak'tan milli eskrimciye tebrik – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'tan milli eskrimciye tebrik

    Bakan Bak'tan milli eskrimciye tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı , yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ’ı tebrik etti

    , yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

    "Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyon olan Deniz Selin Ünlüdağ'ı bu tarihi başarısından dolayı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Eskrimde son dönemde elde edilen böylesi başarıların gelecekte alınacak madalyaların habercisi olacağına inanıyorum. Genç sporcumuzu yetiştiren bu günlere getiren ailesini ve antrenörlerini de tebrik ediyorum."



    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak'tan milli eskrimciye tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN