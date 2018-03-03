Emre Zafer Barnes 8'inci oldu – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Emre Zafer Barnes 8'inci oldu

    Emre Zafer Barnes 8'inci oldu

    'nda erkekler 60 metre finalinde piste çıkan milli atlet, 8'inci sırada yarışı tamamladı

    Milli atlet Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metre finalinde 8'inci oldu.

    İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde piste çıkan 29 yaşındaki Barnes, finalde 6.64'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.

    Finalde ABD'li Christian Coleman, 6.37'lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. 6.42'lik derecesiyle Çinli Su Bingtian gümüş, 6.44'lük zamanıyla ABD'li Ronnie Baker bronz madalya aldı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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