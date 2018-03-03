Emre Zafer Barnes 8'inci oldu
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre finalinde piste çıkan milli atlet, 8'inci sırada yarışı tamamladı
Milli atlet Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler 60 metre finalinde 8'inci oldu.
İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde piste çıkan 29 yaşındaki Barnes, finalde 6.64'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.
Finalde ABD'li Christian Coleman, 6.37'lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. 6.42'lik derecesiyle Çinli Su Bingtian gümüş, 6.44'lük zamanıyla ABD'li Ronnie Baker bronz madalya aldı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Emre Zafer Barnes 8'inci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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