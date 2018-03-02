Muhsine Gezer, dünya şampiyonu oldu
Fransa'nın Val-de Reuil kentinde bugün başlayan 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metrede mücadele eden milli sporcu Muhsine Gezer, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
400 metre finalinde ter döken Sevim Demircan birinci olurken, ikinci Fransız Laurie Brandel, üçüncü Yasemin Keskinsoy oldu. Üç adım atlama dalının final yarışında ise milli sporcumuz Onur Kopuzlu üçüncü olurken, Arjantin'den Alain Villamarin birinciliği, Portekiz'den Carlos Lima ise ikinciliği elde etti. Böylece şampiyonanın ilk gününde Türkiye 2 altın ve 2 bronz madalya kazanmış oldu. Dünya Şampiyonası, yarın yapılacak 60 metre, uzun atlama ve gülle atma yarışları ile devam edecek ve 4 Mart Pazar günü sona erecek.
KURT: "BU MADALYALARI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"
Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, şampiyonada tamamlanan günün ardından şöyle konuştu:
"Bu madalyaları başta Şehitlerimize armağan ediyoruz. Dün yarış öncesi şehit haberlerini aldık ve çok üzüldük ancak bu bizi daha çok hırslandırdı. Sporcularımız, Şehitlerimiz için İstiklal Marşımızı okutup, ay-yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çektirmeye söz verdi."
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:47
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Mehmet Ekici'ye büyük tepki!
Toplam 17
Yorum
ziya m. topal kesinlikle süperlig topçusu olamaz..diriblink çalımla adam eksiltme oyun kurma sıfır hava topu çeyrek ne var top kesiyormuş vışş
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Mehmet Ekici'ye büyük tepki!
Toplam 17
Yorum
Erman düşeş Erman hocanın sanırım gözünde sıkıntı var dün akşam ki maçın en iyilerinden birtanesi mehmetti. Hangi gözle izledi ise maçı artık.
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DERBİDE OLAY! QUARESMA ATILDI
Toplam 31
Yorum
fb44_ bu işin kadıköyü de var artistler
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