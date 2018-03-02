Judo Kadınlar Kupası heyecanı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Judo Kadınlar Kupası heyecanı

    Judo Kadınlar Kupası heyecanı

    ’da iki gün sürecek müsabakalara katılacak Kadın judokaları bugün Polonya’ya gitti.

    Polonya'nın başkenti 'da yapılacak Avrupa Açık Kadınlar Judo Kupası'na katılacak kafilesi, bugün hava yoluyla 'dan bu ülkeye gitti. 24 ülkeden toplam 183 kadın judokanın katılacağı müsabakalarda ülkemiz adına kürsü için ter dökecek isimler ve karşılaşma günleri şöyle:

    3 Mart: 48 Kg: Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Gülkader Şentürk; 52 Kg: İrem Korkmaz, Damla Çalışkan; 57 Kg: Tuğba Zehir
    4 Mart: +78 Kg: Kübranur Esir
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:21
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