Judo Kadınlar Kupası heyecanı
Varşova’da iki gün sürecek müsabakalara katılacak Kadın Milli Takım judokaları bugün Polonya’ya gitti.
3 Mart: 48 Kg: Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Gülkader Şentürk; 52 Kg: İrem Korkmaz, Damla Çalışkan; 57 Kg: Tuğba Zehir
4 Mart: +78 Kg: Kübranur Esir
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:21
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Judo Kadınlar Kupası heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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