Koreli Kim ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Koreli Kim ile yollar ayrıldı

    Koreli Kim ile yollar ayrıldı

    Sürat Pateni başantrenörü Kim ile yollar ayrıldı.

    1 Haziran 2017 tarihinde Buz Pateni Federasyonu tarafından Sürat Pateni için anlaşmaya vardığı Koreli antrenör Kim ile yeni sezon için anlaşma yapılmadı. Yolların ayrıldığı Kim, önceki gün milli takıma ve 'ye veda etti. Federasyon yönetimi tarafından bazı talepleri abartılı bulunarak yeni dönem için anlaşma sağlanamayan Kim ile tatlı şekilde vedalaşıldı. Kim'i, havaalanından Kore'ye Yönetim Kurulu üyesi Özcan Işık, İl Temsilcisi Vedat Refayeli ve sürat pateni kaptanı Mükerrem Deniz uğurladı. Kendisine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Kim, '' Güzel günlerim, arkadaşlarıma ülkemde anlatacağım çok şeyler oldu. Endişe ile görev aldığım Türkiye'den gördüğüm dostluk sebebiyle doğrusu buruk da ayrılıyorum. Hem 'u hem de Türkiye'yi unutmayacağım. Özellikle mutfağına hayran kaldım'' dedi. Kim'in vedalaşırken gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı. 9 ay gibi bir süre milli takımın başında görev alan Kim, bulunduğu süre içerisinde sempatikliği ile gönüllerde taht kurmuştu.

    Türkiye Buz Pateni Federasyon Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, Kim'den boşalan milli takım başantrenörlüğü görevi için yeniden Kazak antrenör Artur Sultangaliyev ile anlaşıldığını açıkladı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:58
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