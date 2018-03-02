Koreli Kim ile yollar ayrıldı
Türkiye Sürat Pateni Milli takım başantrenörü Hye Kyung Kim ile yollar ayrıldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyon Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, Kim'den boşalan milli takım başantrenörlüğü görevi için yeniden Kazak antrenör Artur Sultangaliyev ile anlaşıldığını açıkladı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
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