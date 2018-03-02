Ümitler Nazım Canca için tatamide – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Ümitler Nazım Canca için tatamide

    Ümitler Nazım Canca için tatamide

    25. müsabakaları Antalya’nın Manavgat ilçesinde yarın 23 ülkeden toplam 381 judokanın (233 erkek, 148 kadın) katılımıyla başlıyor. Tatamide ülkemizi 76 erkek ve 68 kadın ay-yıldızlı judogi temsil edecek.

    Uluslararası faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 25'incisi gerçekleşecek yarın Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayacak. 23 ülkeden toplam 381 judokanın kürsü mücadelesi yapacağı turnuvada, tatamide 76 erkek ve 68 kadın judoka ile temsil edilecek.
    Starligt Otel salonunda yapılacak Avrupa Kupası müsabaka programı şöyle:

    3 Mart Cumartesi: Kadınlar: 40, 44, 48 ve 52 Kg; Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 Kg.
    4 Mart Pazar: Kadınlar: 57, 63, 70 ve +70 Kg; Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 Kg.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:54
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