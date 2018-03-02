Ümitler Nazım Canca için tatamide
25. Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası müsabakaları Antalya’nın Manavgat ilçesinde yarın 23 ülkeden toplam 381 judokanın (233 erkek, 148 kadın) katılımıyla başlıyor. Tatamide ülkemizi 76 erkek ve 68 kadın ay-yıldızlı judogi temsil edecek.
Starligt Otel salonunda yapılacak Avrupa Kupası müsabaka programı şöyle:
3 Mart Cumartesi: Kadınlar: 40, 44, 48 ve 52 Kg; Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 Kg.
4 Mart Pazar: Kadınlar: 57, 63, 70 ve +70 Kg; Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 Kg.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:54
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 29
Yorum
BekoBJK Rakip kim olursa olsun sen kimsen kim beni ilgilendirmez. Sahaya çıkan kim olursa olsun sahada kalmak için mücadele edecek.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 29
Yorum
MHK-TFF Kupada Finale Çok Yakın Burada Josef'in kırmızı, Volkan'ın 2. sarıyı görmemesi, Soldado'nun kartsız oyun tamamlaması, fenerin Fırat ile 12 kişi sahaya çıkması.
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 25
Yorum
flyer Josef ve kaleden gelen Volkan için demiş olabilir, ortalığı kızıştırıp, saklanan, erkek denmeyecek zavallılar için demiş olabilir.
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