"Kış sporlarında başarı curlingle gelecek"
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, kış sporlarında başarının curlingle geleceğine inandıklarını söyledi.
Federasyon başkan vekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyesi Kemal Altınel, Curling Kocaeli Temsilcisi Bülent Cengizhan ile Kocaeli'deki kulüp başkan ve idarecileriyle toplantı gerçekleştiren Şebin, verimli bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti. Şebin, sınırlı sayıda ilde tesis olmasına rağmen gerçekleştirilen liglere katılımın oldukça yoğun olduğunu, yaklaşık 90 kulübe ulaştıklarını bildirdi.
Sezon içinde tüm kulüplere kıyafet noktasında malzeme yardımları olduğunu dile getiren Şebin, yeni sezonla birlikte slider, ayakkabı, süpürge gibi teknik malzeme yardımında da bulunacaklarını kaydetti.
Kenan Şebin, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
"Yerli curling taşı üretimi noktasında çalışmalarımız var. Tesisleşme faaliyetleri sürüyor. Kocaeli'de curling sahasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Projesi hazır olan tesisin ihale sürecinin nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Kocaeli Üniversitesi ders programına curlingi almış, bu da bu sporun gelişimine önemli katkı sunacaktır. Hedefimiz, olimpiyatlara katılmanın ötesinde olimpiyatlarda derece elde etmek. Türkiye'de kış sporlarında başarı gelecekse bu branş curling olacaktır. Buna inandık ve insanlara inandırdık."
Türkiye'de yaklaşık 90 curling takımı bulunduğuna, bu kadar takımın bir ligde yarışmasının imkansız olduğuna değinen Şebin, "Önümüzdeki yıldan itibaren Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig ve Rezerv Lig olmak üzere planlamamızı yaptık. Takımlar hem çok fazla sayıda maç yapabilecek hem de müsabakalarımız daha kaliteli olacak. Sonraki yıllarda belki çift devreli liglerimiz olur." diye konuştu.
- Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeri
Kenan Şebin, ligler dışında takımların uluslararası müsabaka tecrübesini artırabilmek amacıyla "Turkish Open" ya da başka bir isimle tüm ülkelere açık davetiye göndererek en üst düzeyde geleneksel bir turnuva yapmak istediklerini, bu organizasyonun önümüzdeki yıl muhakkak gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Dünya Curling Federasyonu yetkilileriyle geçen yıl Güney Kore'de gerçekleştirdikleri toplantıda 2 yılda bir yapılan uluslararası kongrenin ev sahipliğine talip olduklarını anımsatan Şebin, uluslararası ilişkilere yönelik çalışmaları şöyle aktardı:
"Talebimize geçtiğimiz günlerde cevap geldi, hazırlıklarımızla ilgili dosya, sunum istediler. 7-8 Nisan'da ABD'de yapılacak toplantıda nihai karar verilecek. Talip olduk, favoriyiz. Kabul edilmesi halinde Dünya Curling Federasyonu Yönetim Kurulu ve delegelerinin katıldığı, 7 gün süren bir kongre yapılacak. Burada önemli kararlar alınıyor. Amacımız hem Türkiye'nin curlingle olan bağını göstermek hem de ikili ilişkilerle Türkiye'nin de bu işin içinde en iyi noktada olduğunu anlatabilmek."
Federasyon başkanı Şebin, daha sonra kulüp yöneticilerinin taleplerini dinledi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:09
-
Soldado'dan maç sonu itiraf
Toplam 19
Yorum
futbol sevdalısı arkadaşlar fb'nin bjk karşısında oyunu nasıl alabilirim taktiği buydu.Sonuç çirkin futbol oldu.bjk lı futbolcularda sazan gibi oltaya geldi
-
Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 13
Yorum
XXL HER MAÇ AYRI Bİ VUKUAT,ÇOK ŞIMARTTINIZ BUNU VERİN Bİ 8 (SEKİZ) MAÇ CEZA AKLI BAŞINA GELSİN
-
Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 18
Yorum
gerçek fb li liğ maçındagolde mehmet topal yarıldı 100.000 tl konya 5 maç yedi
"Kış sporlarında başarı curlingle gelecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.