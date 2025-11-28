Millilerin rakibi Arnavutluk

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Arnavutluk’u konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 15.00’te başlayacak. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta yer alan Türkiye, organizasyonda İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile karşılaşacak.
