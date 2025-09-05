Sultanlar tarih yazdı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, ilk seti 25-14 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

Sultanlar, ikinci sete Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başladı. Setin ortası 13-13 eşitlikle geçildi. 20'li sayılara önde (20-19) giren ABD, oyunun sonlarını daha iyi oynayarak, ikinci seti 25-22 önde tamamladı ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

EBRAR KARAKURT İLE ZAFERE KOŞTUK

Üçüncü sete servislerde iyi başlayan ay-yıldızlılarımız, iyi oyununu sürdürüp 25-14 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakalayan voleybolcularımız, setin ortalarına doğru avantajını (12-12) kaybetti. Çekişmeli geçen setin sonunu iyi oynayan Sultanlar, 25-23'le 3-1'lik zaferle yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde rakibimiz, Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya oldu. Tarihi yarı final cumartesi günü saat 11.15'te oynanacak.

MAÇIN EN SKORERİ 23 SAYIYLA EBRAR OLDU

Milli Takımımız'da Ebrar Karakurt, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Karakurt'u, 21 sayıyla Melissa Vargas ve 13 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti. Franklin ise 12 sayıyla ABD'nin en çok sayı bulan oyuncusu oldu.

Maçın ardından konuşan Ebrar Karakurt: "Çok gururluyuz. Önümüzde iki maç daha var. İki maçı da geçip şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bugün tarih yazdık. Çok mutluyuz."

BAŞANTRENÖR SANTARELLI: "Artık takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz. Bir sonraki maçta elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz. Japonya, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlarla daha önce birçok kez oynadık. Asla pes etmiyorlar. Çok savaşıyorlar, iyi savunma yapıyorlar ve çok teknikler" dedi.

TVF BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "Sultanlar, Türkiye'ye bu zaferi yaşattı. Tarihimizde ilk kez yarı finaldeyiz. İnşallah final de ilk olacak. İnşallah burada da kalmayacak. Eminim buna ve inanıyorum. Çocuklar hepsi aynı duyguyla mücadele ediyor. İnşallah Japonya'ya diyorum. Yarı finalde de Japonya engelini aşacağımıza inanıyorum. Bu takıma final oynamak yakışır."

EDA ERDEM: "Çok gururluyum her şeyden önce. Maçın zorlu olacağını biliyorduk. ABD, buraları oynamayı bilen bir takım ve her turnuvada podyumda olan bir takım. Bizi çok zorladılar ama fırsatları iyi değerlendirdik. Bu takım yine tarih yazıyor. Çok mutlu ve gururluyum. Tüm takım arkadaşlarımın eline ve ayağına sağlık! Bu motivasyonla rakip bizim için önemli değil. İyi bir turnuva geçiriyoruz. Japonya karşısında zorlu bir maç bizi bekliyor ama biz hazırız."

GİZEM ÖRGE: "Stresli, tarihi bir gündü! Filenin Sultanları, tarih yazmaya devam ediyor ama daha bitmedi! İnşallah finalde Türk bayrağını dalgalandıracağız."

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland) ABD: Ogbogu, Madisen Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, Avery Skinner (Hentz H, Kaahaaina-Torres, Samedy, Eggleston, Frantti)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Elif Şahin, İlkin Aydın, Sinead Jack-Kısal, Aslı Kalaç)

SETLER: 14-25, 25-22, 14-25, 23-25

SÜRE: 95 dakika