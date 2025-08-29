CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Milli Takımlar Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takım'ın 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının aday kadrosu açıklandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 18:53
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda olacağı açıklanan Ada İbik, Ümit Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekibin Trabzon'daki Papara Park'ta yapacağı Hırvatistan müsabakası saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Kadro:

Egemen Korkmaz'ın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Sami Satılmış (KCT 1461 Trabzon FK), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Başar Önal (NEC Nijmegen), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

