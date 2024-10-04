Ümit Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ve 15 Ekim Salı günü Stavanger'de Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

İŞTE ADAY KADROSU