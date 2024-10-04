  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Milli Takımlar

Ümit Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ve 15 Ekim Salı günü Stavanger’de Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 18:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümit Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ve 15 Ekim Salı günü Stavanger'de Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

İŞTE ADAY KADROSU

F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...
Ada devleri Osimhen için yarışa girdi!
DİĞER
Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te İsrail'e rest: Arz-ı Mev'ud'u iyi biliriz | ABD'ye Batı'ya ayar!
Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...
G.Saray'da 6 ayrılık birden! RFS maçı sonrası sıcak gelişme
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milli aday kadrosu açıklandı Ümit Milli aday kadrosu açıklandı 18:46
F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... 17:31
Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! 16:55
Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." 16:22
Hull City kamp yapmak üzere Antalya'ya geliyor! Hull City kamp yapmak üzere Antalya'ya geliyor! 16:11
Konyaspor'dan Montella'ya İtalyanca tepki! Konyaspor'dan Montella'ya İtalyanca tepki! 16:03
Daha Eski
Benfica'dan Orkun ve Kerem paylaşımı! Benfica'dan Orkun ve Kerem paylaşımı! 16:00
Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 15:35
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! 15:24
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 14:36
St Pauli - Mainz maçı ne zaman? St Pauli - Mainz maçı ne zaman? 14:31
Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman? Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman? 14:25