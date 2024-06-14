Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı dünya rekoru kırdı!

İsveç'in Uppsala kentinde devam Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan Türkiye Kadın 4x100 Metre Bayrak Takımı, 49,93'lük dereceyle Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonası'nı yerinde takip eden ÖSSFED Başkanı, Virtüs Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve şampiyona direktörü Birol Aydın da, büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "4x100 metrede rekor kırarak altın madalya kazanan altın kızlarım Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'ı tebrik ediyorum. Rus Kadın Bayrak Takımı'nın 7 yıldır kırılamayan 50,99'luk derecesini de Türkiye olarak kırdık. Bu sevinci bizlere yaşatan altın kızlarımız ile gurur duyuyorum. Özel Sporcularımız bayram öncesi bizlere bayram hediyesi verdiler" dedi.