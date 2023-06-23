Keleş'ten altın madalya!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı atıcılık branşında altın madalya alan İsmail Keleş getirdi. Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda 10 metre havalı tabancada İsmail Keleş, 36 sporcu arasından 579 puanla 6. olup ilk 8 içine kalarak finale yükseldi. Keleş, finalde Almanya'dan Robin Maurice Walter'le karşılaştı. Rakibini 17-13 yenen milli soprcumuz, altın madalyanın sahibi oldu. İsmail Keleş, bu şampiyonlukla, 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kotasını da almayı başardı.