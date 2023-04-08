Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye (K) 1-0 Azerbaycan (K) | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye (K) 1-0 Azerbaycan (K) | MAÇ SONUCU - ÖZET

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan'ı 1-0 yendi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 21:17
Türkiye (K) 1-0 Azerbaycan (K) | MAÇ SONUCU - ÖZET

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan'ı 1-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dalgha Arena'da oynanan müsabakada millilerin tek golünü 5. dakikada Busem Şeker attı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlılar sahaya Selda Akgöz, Didem Karagenç, Kezban Tağ, Gülbin Hız, Ece Tekmen, Emine Ecem Esen, Busem Şeker, Elif Keskin, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu ve Kader Hançar ilk 11'iyle çıktı.

Millilerde oyuna daha sonradan ise Yağmur Uraz, Gamzenur Yaman, İlayda Civelek, Eda Karataş, Büşra Kuru ve Arzu Karabulut dahil oldu.

İki ülke, 11 Nisan'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım kafilesi, 12 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.

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