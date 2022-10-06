TÜRKİYE FAS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Fas ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ampute Milli Takım maçı canlı izle

TÜRKİYE FAS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bu yıl 17.'si düzenlenen Dünya Ampute Kupası'nın son 16 turunda Meksika'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran Ampute Milli Futbol Takımımız, Fas ile karşı karşıya gelecek. Son 16 Turu'nda Fas'ın Arjantin'i 4-0 yenmesinin ardından yarı finale çıkmak için dişli rakibi Fas'ı mağlup etmesi gereken Ampute Milli Takımımızın maçını izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Türkiye - Fas ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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TÜRKİYE - FAS AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız 6 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Fas ile karşı karşıya gelecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak heyecan dolu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak.

Son 16 Turu'nda Meksika'yı geçen Milliler, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 Turu biletini aldı.

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