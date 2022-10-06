Haberler Diğer Milli Takımlar Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Bülent Çetin açıklamalarda bulundu! "Hedefe adım adım ilerliyoruz"

Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Bülent Çetin açıklamalarda bulundu! "Hedefe adım adım ilerliyoruz"

Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin Meksika maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Çetin, "Meksika'yı net bir skorla geçtik. Dünya Kupası'nı ne kadar çok istediğimizi bir kez daha gösterdik. Önümüzde Fas müsabakası var. Hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 11:18
Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Bülent Çetin açıklamalarda bulundu! "Hedefe adım adım ilerliyoruz"

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar, Son 16 Turu'nda Arjantin'i 4-0 mağlup eden Fas'la çeyrek finalde eşleşti. Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fas'la karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin, çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çetin, Meksiya'yı 5-0'lık gibi net bir skorla geçtiklerini hatırlatarak, hedeflerinin Dünya Kupasını Türkiye'de kalmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Kaptan Çetin, "Grup müsabakalarında ve son 16 turunda galibiyetlerimizi bol golle aldık. Her maça aşırı bir motive ile çıkıyoruz. Saha hocalarımız ve arkadaşlarla mücadele ediyoruz ama arkamızda milyonların olduğunu görüyoruz. Bu desteğin sorumluluğunu herkes çok iyi hissediyor. Bize verilen destek ve güvenini boşa çıkarmamak için her maça daha çok motive olarak, daha çok isteyerek ve hedefimize bir adım daha yaklaşmak için atıyoruz. Bugün Fas ile çeyrek final maçına çıkacağız. Yine aynı destek aynı coşkuyla müsabakaya hazırız. Dünya Kupası'nın ülkemizde kalması için tüm mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Manchester City’de Erling Haaland korkusu baş gösterdi! İngiliz devi yıldız golcüyü elinden kaçırabilir
Fil ayağı hastalığı! Milyonda bir görülüyor... Bacakları her yıl 7 santim genişliyor
Olay sözler! "Beşiktaş Ismael'le şampiyonluğa koşamaz"
Geceye Haaland ve Messi damgası! Rekor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ampute Milli Takım - Fas maçı canlı izle
Ampute Milli Takımı çeyrek finalde!
Mevlid Kandili duaları, ibadetleri ve namazı
Aile Destek Programı ödemelerine zam mı geldi? Kaç TL oldu?
Sözleşmeli ve taşeron personele kadroda kritik gün
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal - Bodo/Glimt maçı saat kaçta? Arsenal - Bodo/Glimt maçı saat kaçta? 11:20
Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz 11:18
Zürich - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? Zürich - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? 11:15
Temsilcilerimiz kritik sınavda! Türkiye'nin puanı... Temsilcilerimiz kritik sınavda! Türkiye'nin puanı... 11:14
Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı saat kaçta? Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı saat kaçta? 11:01
Dev maçta son dakika pürüzü! Dev maçta son dakika pürüzü! 10:37
Daha Eski
Fırtına Monaco deplasmanında! Fırtına Monaco deplasmanında! 10:25
Ampute Milli Takım - Fas maçı canlı izle Ampute Milli Takım - Fas maçı canlı izle 10:15
Seferovic ve Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı! Seferovic ve Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı! 10:06
Haaland şov yaptı City fark attı! Haaland şov yaptı City fark attı! 23:49
Haaland şov yaptı City fark attı! Haaland şov yaptı City fark attı! 23:50
Real Madrid namağlup devam ediyor! Real Madrid namağlup devam ediyor! 23:51