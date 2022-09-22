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Fransa - Avusturya: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa ile Avusturya karşı karşıya geldi. Horozlar zorlu karşılaşmada rakibini Giroud'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:41
Fransa - Avusturya: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, sahasında Avusturya'yı konuk etti.

Stade de France'da oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazandı ve galibiyeti elde eden taraf oldu.

Mücadelede ilk yarı golsüz sona ererken Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Giroud kaydetti. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Giroud maçın yıldızı olmasının yanı sıra ülke tariginin Milli Takım'da gol atan en yaşlı oyuncusu ünvanını da ele geçirdi.

Bu sonuçla Fransa 5 puana yükseldi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı, Avusturya ise 4 puanda kaldı.

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