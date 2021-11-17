Samatta rehin alındı! Madagaskar ordusu baskın yaptı!

Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olan Mbawana Samatta, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için gittiği milli takımda hayatının şokunu yaşadı. Milli takım kafilesiyle birlikte Madagaskar müsabakası için bu ülkeye giden Tanzanyalı futbolcu, 14 Kasım'da oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan skandalla sarsıldı.
Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesinde silahlı Madagaskar ordusunun askerlerinin, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenlediği ortaya çıktı. Madagaskar Ordusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin sebebinin Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi.
Virüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlerde ise Madagaskar Ordusu'nun iddiaları yalanlanarak, ülkeye dönen deneyimli oyuncunun koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.