Son dakika spor haberi: Ampute Milli Futbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

Ampute Futbol Milli Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, turnuvada henüz gol yemeyerek dikkat çeken bir istatistiğe de imzasını attı.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Futbol Takımı'mız tarih yazıyor. Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 gibi farklı skorlarla geçen ay-yıldızlı ekip çeyrek finalde karşılaştığı İrlanda'yı da 4-0 yenerek yarı final biletini kaptı. Milliler, organizasyonda henüz kalesinde gol görmedi.

RAKİP RUSYA

Çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 kazanan millilerin, yarı finaldeki rakibi Rusya oldu.