Hollanda - Karadağ: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımızın rakiplerinden Hollanda ile Karadağ karşı karşıya geldi. Eindhoven'daki Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portakallar ezici bir oyun sonunda 4-0 kazandı.

Hollanda'nın galibiyet gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 38. ve 62. dakikalarda Depay, 70. dakikada Wijnaldum ve 76. dakikada Gakpo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 10 yapan Hollanda, A Milli Takımımızı takibini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Karadağ ise 7 puanda kaldı.

Grubun 6. maçında Hollanda, A Millilerimiz ile karşılaşacakken, Karadağ ise evinde Letonya'yı ağırlayacak.

