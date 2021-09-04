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Hollanda - Karadağ: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mızın grubundaki diğer maçta Hollanda ile Karadağ karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele Hollanda'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Hollanda bu sonuçla puanını 10'a çıkardı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 00:04
Hollanda - Karadağ: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımızın rakiplerinden Hollanda ile Karadağ karşı karşıya geldi. Eindhoven'daki Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portakallar ezici bir oyun sonunda 4-0 kazandı.

Hollanda'nın galibiyet gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 38. ve 62. dakikalarda Depay, 70. dakikada Wijnaldum ve 76. dakikada Gakpo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 10 yapan Hollanda, A Milli Takımımızı takibini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Karadağ ise 7 puanda kaldı.

Grubun 6. maçında Hollanda, A Millilerimiz ile karşılaşacakken, Karadağ ise evinde Letonya'yı ağırlayacak.

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