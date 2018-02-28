Ampute Milli Takımı Bursa'ya geliyor
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları 2 Mart Cuma günü sergilemiş oldukları başarı öyküsünü anlatmak için Bursalılarla buluşacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:55
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Küllerinden mi doğacak? Yoksa...
Toplam 4
Yorum
doğru ozan neden ısıtılıp ısıtılıp FB nin gündemine konuluyor. bu adamdan olmaz. kovun gitsin .M.tol,ozan,H.ali,Kameni,Fernandao,Josef odun gibi
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 8
Yorum
fbli eyerki futbolcu lar ve aykutta biraz gurur varsa artık çıkıp yürekleriyle cesurca korkmadan saldırarak oynar her maçı.
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 27
Yorum
ndiaye futbol bilmeyenler yuzunden selçuktn kurtulamıyorz ndiaye varkn ucuyoduk şimdi bir ileri iki geriye basladık selçukla yazık
Ampute Milli Takımı Bursa'ya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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