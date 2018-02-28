Ampute Milli Takımı Bursa'ya geliyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ampute 'ya geliyor

    Ampute Milli Takımı Bursa'ya geliyor

    Türkiye oyuncuları 2 Mart Cuma günü sergilemiş oldukları başarı öyküsünü anlatmak için Bursalılarla buluşacak.

    Avrupa Şampiyonu olan Takımı oyuncuları söyleşi için 'ya geliyor. Ampute Futbol , EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 2-1 galip gelerek şampiyonluğa uzanmıştı. Türkiye'yi sevince boğan, 'Efeler' ismini kullanan Ampute Takımı oyuncuları ile 2 Mart Cuma günü saat 15.00'da Tayyare Kültür Merkezinde yapılacak olan söyleşiye tüm sporseverlerin davetli olduğu açıklandı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:55
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