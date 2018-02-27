Millilerin rakibi Romanya

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 6 ve 8 Mart tarihlerinde Antalya'da Romanya ile hazırlık maçları yapacak.

Teknik direktör Nedim Yiğit yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Ahmet Çağrı Güney, Eren Güler, Tuğbey Akgün (Bursaspor), Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Kerem Yusuf Ersunar, Yusuf Erdem Gümüş, Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Ahmet Gülay (Beşiktaş), Murat Şenel (Bucaspor), Özgür Deryol, Ravil Tagirov, Efe Mustafa Çetin, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Uğur Uzun, Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Emre Demir (Kayserispor), Kaan Balcı (Kasımpaşa), Emre Ekiz (Karlsruher), Fehmi Koç (Antalyaspor)

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde, 6 Mart'taki maç saat 13.00'te, 8 Mart'taki müsabaka ise saat 11.00'de başlayacak.