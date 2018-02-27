Millilerin rakibi Romanya
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, Romanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 6 ve 8 Mart tarihlerinde Antalya'da Romanya ile hazırlık maçları yapacak.
Teknik direktör Nedim Yiğit yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Ahmet Çağrı Güney, Eren Güler, Tuğbey Akgün (Bursaspor), Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Kerem Yusuf Ersunar, Yusuf Erdem Gümüş, Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Ahmet Gülay (Beşiktaş), Murat Şenel (Bucaspor), Özgür Deryol, Ravil Tagirov, Efe Mustafa Çetin, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Uğur Uzun, Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Emre Demir (Kayserispor), Kaan Balcı (Kasımpaşa), Emre Ekiz (Karlsruher), Fehmi Koç (Antalyaspor)
Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde, 6 Mart'taki maç saat 13.00'te, 8 Mart'taki müsabaka ise saat 11.00'de başlayacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:00
-
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde değişiklik
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ galatasaray ile fenerbahçeye gün doğdu hadi yine iyisiniz !
-
Fernandao tehlikesi!
Toplam 7
Yorum
lazer1903 her fenerbahçe maçında Beşiktaşın hakkı yeniyor sus ve hiç konuşma
-
Kameni ile daha az puan
Toplam 9
Yorum
kesla volkan kim oluyor volkan bitti artık yeter
Millilerin rakibi Romanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.