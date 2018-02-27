Millilerin rakibi Romanya – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Millilerin rakibi Romanya

    Millilerin rakibi Romanya

    15 Yaş Altı 'nın, Romanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

    açıklamasına göre 15 Yaş Altı , 6 ve 8 Mart tarihlerinde Antalya'da Romanya ile hazırlık maçları yapacak.

    Teknik direktör Nedim Yiğit yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

    Ahmet Çağrı Güney, Eren Güler, Tuğbey Akgün (Bursaspor), Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Kerem Yusuf Ersunar, Yusuf Erdem Gümüş, Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Ahmet Gülay (Beşiktaş), Murat Şenel (Bucaspor), Özgür Deryol, Ravil Tagirov, Efe Mustafa Çetin, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Uğur Uzun, Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Emre Demir (Kayserispor), Kaan Balcı (Kasımpaşa), Emre Ekiz (Karlsruher), Fehmi Koç (Antalyaspor)

    Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde, 6 Mart'taki maç saat 13.00'te, 8 Mart'taki müsabaka ise saat 11.00'de başlayacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Millilerin rakibi Romanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN