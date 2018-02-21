Türkiye 1 - 1 Rusya
Türkiye 18 Yaş Altı Mili Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına Antalya'da hazırlanan ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında Rusya ile karşılaştı.
Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Susesi Luxury Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Rusya 2. dakikada Khalnazarov Rustam'ın attığı golle öne geçerken, milliler 12. dakikada Burak Temir'in attığı golle karşılaşmada eşitliğini sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
Milli Takım, kamptaki üçüncü hazırlık maçında 23 Şubat'ta Rusya 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı ile yeniden karşılaşacak.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:59
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 33
Yorum
Senol hariç herkes Sezon basindan beri herkes ayni seyi görüyor söylüyor ama ne yapacan laz inadi iste... Hoca resmen BJK'dan gitmek istiyor belli.
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 8
Yorum
karakartal Kimse saman altında su aramasın.Vida kendisi topa daha yakınken topu Leva'ya kaptırınca son çare profesyönelce indirdi.Leva gitse goldü
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Benfica'dan Beşiktaş'a son teklif!
Toplam 7
Yorum
WOLVERİNE82 eğerki teklifler doğru ise en güzeli 12-14 artı 30 pay olanı ama bizim başkan onu 10 milyon artı 15 pay olarak ayarlar
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