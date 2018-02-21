Türkiye 1 - 1 Rusya – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Türkiye 1 - 1 Rusya

    Türkiye 1 - 1 Rusya

    Türkiye Altı Mili Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına Antalya'da hazırlanan ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında Rusya ile karşılaştı.

    Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Susesi Luxury Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Rusya 2. dakikada Khalnazarov Rustam'ın attığı golle öne geçerken, milliler 12. dakikada Burak Temir'in attığı golle karşılaşmada eşitliğini sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

    Milli Takım, kamptaki üçüncü hazırlık maçında 23 Şubat'ta Rusya Altı Futbol Milli Takımı ile yeniden karşılaşacak.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:59
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