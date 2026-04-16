Haberler UEFA Avrupa Ligi CANLI | Real Betis - SC Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Real Betis - SC Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde heyecan İspanya’ya taşınıyor. İlk maçta Portekiz’de 1-1 berabere kalarak tur umutlarını kendi sahasına taşıyan Real Betis, SC Braga’yı konuk ediyor. Yarı final biletinin sahibini bulacağı bu kritik randevuda kazanan taraf, adını son dörde yazdıracak. İşte 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı oynanacak Real Betis - SC Braga maçına dair tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 10:56
CANLI | Real Betis - SC Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - SC Braga maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya'da yarı final savaşı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Betis, sahasında SC Braga ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Portekiz'den 1-1'lik eşitlikle dönen Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde. Portekiz temsilcisi Braga ise deplasmanda sürpriz yaparak yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Real Betis - SC Braga maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev randevunun yayın ayrıntıları...

REAL BETIS - SC BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nde yarı finalistin belli olacağı bu kritik mücadele bu akşam oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

REAL BETIS - SC BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis - SC Braga Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak.

1-1'İN RÖVANŞINDA HESAPLAR ÇOK KRİTİK

Geçtiğimiz hafta Braga'nın evinde oynanan ilk karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona ermişti. Deplasman golü avantajının bulunmadığı yeni formatta, bugün Sevilla'da sahadan galibiyetle ayrılan ekip doğrudan yarı finale yükselecek. Her türlü beraberlik durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

