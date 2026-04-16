İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi! Çizme basınından flaş transfer iddiası
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarındaki yerini korurken İtalyan devinin hocasının da transfer listesine girdi. Ancak Nijeryalı golcü için yapılan hamle, sözleşmedeki "İtalya'ya satılamaz" maddesi nedeniyle sonuçsuz kaldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 11:58
SÖZLEŞMEDEKİ MADDE TRANSFERE ENGEL ODLU
Haberde, İtalyan teknik adamın, hücum hattını daha etkili hale getirmek için uzun süredir beğendiği Nijeryalı golcüyü kadrosunda görmek istediği ve bu doğrultuda kulüp yönetimine açık bir talepte bulunduğu iddia edildi.
Ancak, Galatasaray ve Napoli arasındaki anlaşmada yer alan 'İtalya'ya satılamaz' maddesi nedeniyle bu girişim gerçekleşmedi.'
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 19 gol 7 asistlik katkı sağladı.
