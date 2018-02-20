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    20 Şubat 2018, Salı
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    19 Yaş Altı Milliler hazırlık maçında yenişemedi

    19 Yaş Altı Milliler hazırlık maçında yenişemedi

    19 Yaş Altı , hazırlık maçında Slovakya ile 2-2 berabere kaldı. EFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan ay-yıldızlı ekip, 'da Slovakya ile karşılaştı.

    Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Susesi Luxury Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, Slovakya, 6 ve 26. dakikalarda Martin Rymarero'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

    Maçın ikinci yarısında atak bir futbol ortaya koyan milliler, 48. dakikada penaltıdan İlker Karakaş ve 59. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in attığı gollerle karşılaşmada eşitliği sağladı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, müsabaka 2-2 berabere sona erdi. Milli takım, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın 19 Yaş Altı Futbol ile karşılaşacak.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:14
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