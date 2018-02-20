19 Yaş Altı Milliler hazırlık maçında yenişemedi
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında Slovakya ile 2-2 berabere kaldı. EFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan ay-yıldızlı ekip, Antalya'da Slovakya ile karşılaştı.
Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Susesi Luxury Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, Slovakya, 6 ve 26. dakikalarda Martin Rymarero'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında atak bir futbol ortaya koyan milliler, 48. dakikada penaltıdan İlker Karakaş ve 59. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in attığı gollerle karşılaşmada eşitliği sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, müsabaka 2-2 berabere sona erdi. Milli takım, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın Rusya 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı ile karşılaşacak.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:14
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2018 kabusu
Toplam 3
Yorum
ERAY Haha senenin en komik yorumu. Ersun'un kıymetini bilememişiz. Hahaha
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 26
Yorum
UA Terimi sezon sonu şutlarlar.Takımdada bir şey yok.Toplama bir takım.Her maç bir yıldız çıkarıyor diğer maçlarda o yıldız kayıp.Örnek:Ciğerci
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Önce kafada yenecek
Toplam 18
Yorum
UZMAN ANALİST TFF VE MHK YA SESLENİYORUM BJK-FB MAÇININ HAKEMİ KİM OLURSA OLSUN HAKEMDE YANDI SİZDE ONUN İÇİN YABANCI HAKEM GETİRİN DEMEDİ DEMEYİN
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