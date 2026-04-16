Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaary'dan taraftara açık antrrenman!

Galatasaary'dan taraftara açık antrrenman!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını basına ve taraftara açık antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 15:52
Galatasaary'dan taraftara açık antrrenman!

Süper Lig'de milli maç arasından sonra çıktığı üç maçta 5 puan kaybeden ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkının 2'ye inmesine engel olamayan Galatasaray'a, taraftarları moral verdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman için günün erken saatlerinde toplanan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde saha kenarına alındı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, futbolcuların sahaya çıkmasını uzun süre bekledi. Öğlen saatlerindeki antrenman için futbolcuların yeşil zemine adım atmasıyla coşku üst seviyeye çıktı. Antrenman sahasının etrafını sarı-kırmızılı bayraklarla çeviren taraftarlar, çalışmayı takip ettikleri yerde marş ve tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

İdman öncesinde futbolcuları tek tek çağıran taraftarlar, oyunculara moral aşıladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için Süper Lig'deki son 3 maçta forma giyemeyen Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterildi.

PANKARTLARLA ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VURGULANDI

Sarı-kırmızılı futbolseverler, açtıkları pankartlarla takımlarının şampiyon olacağına inandıklarını belirtti.

Taraftarlar, "Bu takım söke söke şampiyon" ve "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" yazılı pankartlar açtı.

ULTRASLAN'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara baklava ikram eden taraftarlar, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Bu sırada Sebahattin Şirin, "Kadroda üç sene üst üste şampiyon olanlar var. İnşallah bu sene dört olacak. Buraya kadar siz getirdiniz. Bundan sonra da yine sizlerle şampiyon olacağız. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş, idmanı taraftarla birlikte izledi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı takım, hafta sonunda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

ÜÇ OYUNCU ANTRENMANA ÇIKMADI

Antrenmana üç futbolcu farklı gerekçelerle çıkmadı.

Süper Lig'deki Göztepe maçında dizinden sakatlanan Yaser Asprilla ile gribal enfeksiyon geçiren Mario Lemina ve İlkay Gündoğan çalışmaya katılmadı.

FUTBOLCULAR İMZA DAĞITTI

Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ardından taraftarla bir araya geldi.

Çalışmayı tamamlayan futbolcular, kendilerini destekleyen taraftarların yanına gitti. Büyük ilgi gören oyuncular, futbolseverlerin imza ve fotoğraf çekilme taleplerini yerine getirdi.

Bu sırada Arjantinli yıldız Mauro Icardi, en büyük ilgiyi gören oyuncuların başında geldi.

