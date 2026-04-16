"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor

Siyah-beyazlı formayı 17 yıl giyen ve önemli başarılara imza atan "Baba Hakkı", takım üzerindeki etkisinin yanı sıra yetenekleriyle Beşiktaş ile Türk futbolunda büyük iz bıraktı.

Siyah-beyazlı formayı 1931-1948 yıllarında 439 maçta giyen "Baba Hakkı", 382 gol kaydetti. Hakkı Yeten'in bu istatistiği Beşiktaş tarihinde kırılamayan bir rekor olarak tarihteki yerini aldı.

Golcü kimliğinin yanında otoriter kişiliği ile de tanınan "Baba Hakkı", uzun yıllar siyah-beyazlı takımın kaptanlığını da yaptı.

SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA TANIŞMASI

"Baba Hakkı", Osmanlı İmparatorluğu döneminde 3 Aralık 1910'da Selanik vilayeti Vodina'da dünyaya geldi.

Osmanlı Subayı olan babası Mahmut Nedim Bey, 1912 yılında ailesini Vodina'dan İstanbul'a taşıdı. Henüz 2 yaşında İstanbul'un Beşiktaş ilçesine "merhaba" diyen Hakkı Yeten'in babası Mahmut Nedim Bey, 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştü.

Bu dönemden sonra hayatla bağlarını futbolla güçlendiren Yeten, çok küçük yaşlarda başladığı bu spora Karagümrük ile adım attı. Maltepe, Halıcıoğlu ve Kuleli Askeri takımlarında da oynayan Hakkı Yeten, Beşiktaş Futbol Şubesinin kurucusu Şeref Bey (Ahmet Şerafettin Bey) tarafından Karagümrük'ten siyah-beyazlı renklere kazandırıldı.

Beşiktaş'ta büyük zaferlere imza atan "Baba Hakkı"nın siyah-beyazlı formayla macerası 17 yıl sürdü.

BEŞİKTAŞ'A ADANMIŞ BİR YAŞAM

Hakkı Yeten, siyah-beyazlı formayla 5'i üst üste olmak üzere 8 kez İstanbul Ligi, 3 İstanbul Şilt ve Kupası, 1 Tayyare Kupası, 1 İzmir Fuar Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Başbakanlık Kupası, 1 Türkiye Futbol Şampiyonluğu Şilti ile 3 Özel Turnuva birinciliği kazanan kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın önemli rakiplerinden Fenerbahçe'den bir dönem transfer teklifi alan ancak siyah-beyazlı renklerden ayrılmayı düşünmeyen "Baba Hakkı", Premier Lig ekibi Arsenal'in Londra davetini de geri çevirerek yaşamını Beşiktaş'a adadı.

Sadece siyah-beyazlı renklere gönül verenlerin değil, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan ve iki dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Hakkı Yeten, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonunda asbaşkanlık görevini de üstlendi.

Beşiktaş Kulübünde 3 dönem başkanlık yapan Hakkı Yeten, daha sonra yönetim kurulu tarafından onursal başkan seçildi.

"Baba Hakkı", 16 Nisan 1989'da yaşamını yitirdi.

İSTATİSTİKLERİNE ULAŞILAMIYOR

Siyah-beyazlı kulübün, Fenerbahçe ve Galatasaray ile rekabetinde, Beşiktaş adına en golcü isim de "Baba Hakkı" oldu.

Sarı-lacivertli takıma karşı 58 maçta görev yapan Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

"Baba Hakkı", sarı-kırmızılılara karşı ise 61 maçta 29 golle, Beşiktaş'ta en golcü futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

Hakkı Yeten'in ulaşmış olduğu bu istatistiği, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yıllardır oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş adına geçen futbolcu olmadı.