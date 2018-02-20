Kadın millilerin aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat-2 Mart tarihlerindeki turnuva için milli takım 24 Şubat Cumartesi günü The Sense De Luxe Hotel'de bir araya gelecek.

Ay-yıldızlı ekibin, Polonya ve Slovakya ile mücadele edeceği turnuvada maçlar Emir Hotels bünyesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. 19 Yaş Altı Milli Takımı, bu turnuvanın ardından nisan ayında düzenlenecek 2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarında mücadele edecek.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler:

Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlikspor), Gamze Nur Yaman (Beşiktaş), Zeynep Efsanur Koyun (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Defans:

Beyzanur Sali (Denizüstüspor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Derya Arhan, Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediyespor), İrem Yıldırım (Eintracht Frankfurt), Sabiha Uyaner (MSV Duisburg)

Orta Saha:

Ayşe Şevval Ay (Kireçburnu), Bilge Su Koyun, İrem Eren (Beşiktaş), Büşra Becerikli (Amed Sportif Faaliyetler), Ece Türkoğlu (Ataşehir Belediyespor), Nurşen Yaprak (GSV Moers), Seda Nur İncik (1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor), Sümeyra Kıvanç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Forvet:

Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncüspor), Esra Manya (1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor), Kader Hançar (Konak Belediyespor)