Sutopunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları

A Milli Erkek Sutopu Takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde 14-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde grup müsabakalarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 24 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Takımı ise şampiyonanın hazırlıklarına Nevşehir'de gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Milliler, 22 Mart tarihinde tamamlayacağı kampın ardından 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Slovakya karşısına çıkacak. Kadın milliler, 3 Mart tarihinde İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.