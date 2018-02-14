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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Sutopunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları

    Sutopunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları

    Sutopunda Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları'nın hazırlıkları sürüyor.

    A Milli Erkek Sutopu Takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde 14-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde grup müsabakalarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 24 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

    A Milli Kadın Takımı ise şampiyonanın hazırlıklarına Nevşehir'de gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Milliler, 22 Mart tarihinde tamamlayacağı kampın ardından 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Slovakya karşısına çıkacak. Kadın milliler, 3 Mart tarihinde İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:42
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