Sutopunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları
Sutopunda Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları'nın hazırlıkları sürüyor.
A Milli Erkek Sutopu Takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde 14-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde grup müsabakalarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 24 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Takımı ise şampiyonanın hazırlıklarına Nevşehir'de gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Milliler, 22 Mart tarihinde tamamlayacağı kampın ardından 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Slovakya karşısına çıkacak. Kadın milliler, 3 Mart tarihinde İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 9
Yorum
birol neden iş adamları yönetici oluyor spor kluplerine.spor akademilerinin spor yöneticiliği diye bir bölümü var. bu bölüm mezunları yapsın
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN CEZACI EMREDE AYNI FENERDEYKEN CEZA ALIYORDU
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR CANER FENERDEYKENDE CEZA ALIYORDU BJK İLE ALAKASI YOK
Sutopunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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