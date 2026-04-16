Asvel-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de normal sezon heyecanı, Fenerbahçe Beko'nun LDLC Asvel deplasmanıyla sona eriyor. Geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından ilk 6 içerisindeki yerini kesinleştiren ve doğrudan play-off biletini alan sarı-lacivertliler, Fransa'da parkeye çıkacak. Son dönemde yaşadığı üst üste 5 mağlubiyetle form grafiği düşüş gösteren temsilcimiz, 8 galibiyetle ligin son basamağında yer alan Asvel karşısında hata yapmak istemiyor. Play-off eşleşmeleri öncesi sıralamadaki yerini korumak ve öz güven tazelemek isteyen Fenerbahçe Beko, LDLC Arena'da sezonun 24. galibiyeti için ter dökecek. İşte Asvel-Fenerbahçe Beko maçının detayları!

ASVEL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 38. hafta mücadelesi olan LDLC Asvel-Fenerbahçe Beko karşılaşması, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Fransa'nın Lyon kentindeki LDLC Arena'da gerçekleştirilecek olan müsabakanın hava atışı Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

ASVEL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Normal sezonun bu son randevusu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrasında play-off eşleşmelerine dair tüm ihtimaller uzman yorumlarıyla ekranlara taşınacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

EuroLeague'de geride kalan 37 haftada 23 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, son maçında sahasında ağırladığı Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Bu müsabakada Brandon Boston Jr. (21 sayı) ve Nicolo Melli (15 sayı) performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise fırtına gibi esen temsilcimiz, 26 maçta aldığı 22 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligdeki son maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe Beko'da, Lyon kafilesine dahil edilen tecrübeli oyuncu Nando De Colo'nun durumu maçtan kısa süre önce netlik kazanacak.

LDLC ASVEL'DE SON DURUM

Fransız temsilcisi LDLC Asvel, EuroLeague'de zorlu bir sezon geçiriyor. Oynadığı 37 maçta aldığı 8 galibiyetle puan tablosunun son sırasında yer alan Asvel, Avrupa'daki son mücadelesinde Kızılyıldız'a evinde 106-93 yenildi. Takımın en skorer isimleri olarak Braian Angola ve Shaquille Harrison dikkat çekiyor. Fransa LNB Ligi'nde ise daha başarılı bir grafik çizen Asvel, 25 maçta elde ettiği 16 galibiyetle 5. sırada bulunuyor. Yerel ligdeki son karşılaşmasında Saint Quentin'i 86-70 mağlup eden ekipte, 32 sayı üreten Shaquille Harrison takımın en büyük hücum kozu olmayı sürdürüyor.