CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague Asvel-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Asvel-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague’de play-off’u garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonun 38. ve son haftasında Fransa temsilcisi LDLC Asvel’e konuk oluyor. Ligde son 5 maçtır galibiyete hasret kalan sarı-lacivertliler, son sıradaki rakibini devirerek play-off öncesi kötü gidişata 'dur' demek istiyor. 23 galibiyetle 5. sırada yer alan temsilcimiz, LDLC Arena’dan zaferle dönerek sezonun bu bölümünü moralli kapatmayı hedefliyor. Peki Asvel-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde!

EuroLeague'de normal sezon heyecanı, Fenerbahçe Beko'nun LDLC Asvel deplasmanıyla sona eriyor. Geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından ilk 6 içerisindeki yerini kesinleştiren ve doğrudan play-off biletini alan sarı-lacivertliler, Fransa'da parkeye çıkacak. Son dönemde yaşadığı üst üste 5 mağlubiyetle form grafiği düşüş gösteren temsilcimiz, 8 galibiyetle ligin son basamağında yer alan Asvel karşısında hata yapmak istemiyor. Play-off eşleşmeleri öncesi sıralamadaki yerini korumak ve öz güven tazelemek isteyen Fenerbahçe Beko, LDLC Arena'da sezonun 24. galibiyeti için ter dökecek. İşte Asvel-Fenerbahçe Beko maçının detayları!

Asvel-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

EuroLeague 38. hafta mücadelesi olan LDLC Asvel-Fenerbahçe Beko karşılaşması, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Fransa'nın Lyon kentindeki LDLC Arena'da gerçekleştirilecek olan müsabakanın hava atışı Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

Normal sezonun bu son randevusu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrasında play-off eşleşmelerine dair tüm ihtimaller uzman yorumlarıyla ekranlara taşınacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

EuroLeague'de geride kalan 37 haftada 23 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, son maçında sahasında ağırladığı Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Bu müsabakada Brandon Boston Jr. (21 sayı) ve Nicolo Melli (15 sayı) performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise fırtına gibi esen temsilcimiz, 26 maçta aldığı 22 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligdeki son maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe Beko'da, Lyon kafilesine dahil edilen tecrübeli oyuncu Nando De Colo'nun durumu maçtan kısa süre önce netlik kazanacak.

LDLC ASVEL'DE SON DURUM

Fransız temsilcisi LDLC Asvel, EuroLeague'de zorlu bir sezon geçiriyor. Oynadığı 37 maçta aldığı 8 galibiyetle puan tablosunun son sırasında yer alan Asvel, Avrupa'daki son mücadelesinde Kızılyıldız'a evinde 106-93 yenildi. Takımın en skorer isimleri olarak Braian Angola ve Shaquille Harrison dikkat çekiyor. Fransa LNB Ligi'nde ise daha başarılı bir grafik çizen Asvel, 25 maçta elde ettiği 16 galibiyetle 5. sırada bulunuyor. Yerel ligdeki son karşılaşmasında Saint Quentin'i 86-70 mağlup eden ekipte, 32 sayı üreten Shaquille Harrison takımın en büyük hücum kozu olmayı sürdürüyor.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
